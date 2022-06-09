Uygulama sırasında durdurulan araçta ve sürücü Şerafettin E'nin (50) üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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