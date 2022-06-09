Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

09.06.2022 15:48

Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde çalışma yürütüldü.

Uygulama sırasında durdurulan araçta ve sürücü Şerafettin E'nin (50) üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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