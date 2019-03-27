Son Dakika Haberleri: Bolu'da, Uyuşturucuyla Yakalanan Sürücü Tutuklandı

Bolu'da, Uyuşturucuyla Yakalanan Sürücü Tutuklandı

1 saat önce

Bolu'da, D-100 Karayolu'nda şüphe üzerine durdurulan otomobilde 205 adet uyuşturucu hap ve 237 gram esrarla yakalanan sürücü tutuklandı.

Bolu'da, Uyuşturucuyla Yakalanan Sürücü Tutuklandı, System.String[]
Bolu'da, D-100 Karayolu'nda şüphe üzerine durdurulan otomobilde 205 adet uyuşturucu hap ve 237 gram esrarla yakalanan sürücü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu'nun Gerede İlçesi D-100 Karayolu üzerinde yapılan uygulamada, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 205 adet uyuşturucu hap ile 237 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Araç sürücüsü Adem K., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Gerede Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemlerinin ardından Gerede Adliyesi'ne sevkedilen Adem K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:32 Kaynak: İHA

Gerede, D-100 Karayolu, Bolu, 3. Sayfa
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