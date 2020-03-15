Bolu'da, uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Bolu'da, uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Bolu'da, uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi Bolu'da, polis ekiplerinin TEM Otoyolu'nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda bin 950 adet uyuşturucu hap ve 206 gram esrarla yakalanan Suriye uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi

BOLU - Bolu'da, polis ekiplerinin TEM Otoyolu'nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda bin 950 adet uyuşturucu hap ve 206 gram esrarla yakalanan Suriye uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturu madde taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde kururulan uygulama noktasında durdurulan şüpheli araca operasyon düzenledi. Araç içinde yapılan aramalarda bin 950 adet uyuşturucu hap ve 206 gram reçine esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ile yakalanan Suriye uyruklu K.A., ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.A., adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi

TEM Otoyolu, Bolu, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:20 Kaynak: İHA
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