Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan yolcu otobüsü şoförü tutuklandı - Son Dakika

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan sürücü tutuklandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.
Ekipler, otobüs şoförü K.Ö'nün (37) üst aramasında, 58 gram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya bulundurma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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