Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

08.03.2022 16:40
Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Bolu'da üzerinde ve evinde yapılan aramada uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Bolu'da üzerinde ve evinde yapılan aramada uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüpheli M.Z.M'nin (33) üzerinde ve evinde arama yapan ekipler, 5,46 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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