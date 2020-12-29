Bolu'da vakalar yüzde 80 azaldı, risk haritası yeşile döndü (2) - Son Dakika

Bolu'da vakalar yüzde 80 azaldı, risk haritası yeşile döndü (2)

29.12.2020 13:35
Bolu'da vakalar yüzde 80 azaldı, risk haritası yeşile döndü (2), System.String[]

VALİ ÜMİT'TEN 'YILBAŞI' UYARISIBolu Valisi Ahmet Ümit, yılbaşı nedeniyle 4 gün sürecek koronavirüs kısıtlamaları kapsamında yapılacak denetlemeler hakkında bilgi verdi.

VALİ ÜMİT'TEN 'YILBAŞI' UYARISI

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yılbaşı nedeniyle 4 gün sürecek koronavirüs kısıtlamaları kapsamında yapılacak denetlemeler hakkında bilgi verdi. Vali Ümit, polis ve jandarma ekiplerinin sıkı denetimler yapacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yılbaşı önümüzde ciddi bir handikap olarak duruyor. Bu handikaba, tuzağa hiç kimsenin düşmemesi lazım. Bunun için İçişleri Bakanı'mızın koordinesinde ülkemiz genelinde gerekli tedbirler yönlendirildi. Biz de il olarak tüm tedbirleri planladık. Buna göre 31 Aralık'tan başlayan 4 Ocak Pazartesi sabah 05.00'e kadar süren 4 günlük süreç içerisinde il merkezimiz ve tüm ilçelerimi olmak üzere emniyet bölgemizde 251 ekip bin 350 personelimiz, jandarma bölgemizde 332 ekibimiz, bin personelimiz işbaşında olacaklar. Her an en az 350-400 civarında personelimiz işinin başında aktif olarak bulunacak. Toplam 583 ekip ve 2 bin 350 personel bu 4 günlük süreç içerisinde görev yapacak. Bunlar öncelikle sokağa çıkma yasağını tam olarak uygulayacaklar. İkincisi, toplu eğlence kesinlikle yapılmaması gerekiyor. İnsanlar ziyaretlerini ve sohbetlerini daha sağlıklı zamanlara saklasınlar. Çünkü her şeyden önce sağlık geliyor. Yılbaşında toplu eğlencelerden uzak olmamız gerekiyor. Ziyaretlerden uzak olmamız gerekiyor. En çok bulaşın olduğu yerler ev ziyaretleri ve toplu alanlar.  Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayanları bizlere bir şekilde iletilmesi lazım."Denetimlerin yalnızca otel ve işletmelerde olmayacağını belirten Vali Ümit, "Bir evde eğer normalin üzerinde insan varsa mutlaka o evdeki herkese ceza uygulanır. Mutlaka yasal tedbirler alınır. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Her taraf kontrol altında. Zaten jandarma ekiplerimizin sayısı daha fazla. Yani sadece merkezde değil, aynı zamanda tüm köylerde, en ücra noktalarda bu takipler sürecek. Bu vatandaşımızın hem bireysel hem toplumsal sağlığı içindir. Bunu doğru anlayalım ve anlatalım" diye konuştu.

Bolu'da vakalar yüzde 80 azaldı, risk haritası yeşile döndü (2)
Bolu'da vakalar yüzde 80 azaldı, risk haritası yeşile döndü (2)
Bolu'da vakalar yüzde 80 azaldı, risk haritası yeşile döndü (2)
Bolu'da vakalar yüzde 80 azaldı, risk haritası yeşile döndü (2)

Süleyman Soylu, Jandarma, Yılbaşı, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu'da vakalar yüzde 80 azaldı, risk haritası yeşile döndü (2) - Son Dakika


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