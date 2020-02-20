Bolu'da vakıf başkanını dolandıran şahsa hapis ve para cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da vakıf başkanını dolandıran şahsa hapis ve para cezası - Son Dakika

Bolu'da vakıf başkanını dolandıran şahsa hapis ve para cezası

6 saat önce

Bolu'da kendisini dönemin Valisi Aydın Baruş olarak tanıtarak İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal'ı 10 bin lira dolandıran şahıs, 1 yıl 8 ay hapis cezası ve 8 bin 320 lira para cezasına çarptırıldı.

Bolu'da vakıf başkanını dolandıran şahsa hapis ve para cezası, System.String[]

Bolu'da kendisini dönemin Valisi Aydın Baruş olarak tanıtarak İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal'ı 10 bin lira dolandıran şahıs, 1 yıl 8 ay hapis cezası ve 8 bin 320 lira para cezasına çarptırıldı.


Olay, 2015 yılının Mart ayında meydana geldi. İddiaya göre, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal'ı arayan A.K., kendisini dönemin Valisi Aydın Baruş'un özel kalemi olarak tanıtıp, Vali Baruş'un görüşme talebi olduğunu söyledi. Daha sonra A.K. telefonu yanında bulunan arkadaşı M.Y.'ye verdi. Kendisini Vali Aydın Baruş olarak tanıtan M.Y., İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal'dan engellilere dağıtmak için alacakları akülü araçlar için para istedi. Baysal ise, 4 akülü aracın bedeli olan 10 bin lirayı M.Y.'nin hesabına yatırdı. Olayın ardından herhangi bir gelişme olmaması üzerine Ahmet Baysal dolandırıldığını anlayarak Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları teknik takip sonucunda, Çorum'da oldukları belirlenen M.Y. ve A.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.


Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "dolandırıcılık" suçundan tutuksuz olarak yargılanan M.Y., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen M.Y., "Ben kendimi vali yada özel kalem müdürü olarak tanıtmadım. İşlemediğim bir suçu da kabul etmiyorum" dedi.


M.Y.'nin savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın 1 yıl 8 ay hapis ve 8 bin 320 lira para cezasına çarptırdı. - BOLU

Ahmet Baysal, Aydın, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:59 Kaynak: İHA
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