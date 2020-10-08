Bolu'da valinin uyarısı dikkate alındı; ev ziyaretleri azaldı - Son Dakika

Bolu'da valinin uyarısı dikkate alındı; ev ziyaretleri azaldı

08.10.2020 10:08
Bolu'da valinin uyarısı dikkate alındı; ev ziyaretleri azaldı, System.String[]

BOLU Valisi Ahmet Ümit'in "Aile ziyaretleri yapmayın" uyarısını vatandaşlar dikkate aldı.

BOLU Valisi Ahmet Ümit'in "Aile ziyaretleri yapmayın" uyarısını vatandaşlar dikkate aldı. Vatandaşlar, özellikle ev ziyaretlerini azalttıklarını ve sevdikleriyle telefonla görüştüklerini söyledi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, önceki gün yaptığı açıklamada kentteki koronavirüs vakalarının hızla arttığını söyledi. Vali Ümit, vaka artışlarının nedeninin özellikle evlere gerçekleştirilen aile ziyaretleri olduğunu belirtti. Vali Ümit'in uyarısını vatandaşlar dikkate aldığını ifade etti. Kentte yaşayan vatandaşlar, özellikle ev ziyaretlerini azalttıklarını ve sevdikleriyle telefonla görüştüklerini söyledi.

Bolu'da sağlık çalışanı olarak görev yapan Faruk Polat, aile ziyaretlerinde bulunmadığını ifade ederek, "Önlemleri almaya çalışıyoruz. Tedbirlere uymamız lazım. Görünmeyen bir düşmana karşı mücadele ediyoruz. Halkın işleri oluyor, dışarı çıkması gerekiyor. Aile ziyaretleri bizim hayatımızda önemli bir yer kaplıyor. Bunu eğitim yoluyla bir şekilde halka anlatabiliriz diye düşünüyorum. Özellikle ziyaretlere gitmiyorum. Ben de risk altında olduğum için ziyaretlerimi kısıtlıyorum." dedi. Mehmet Sergin de Vali Ümit'in uyarısını ciddiye aldıklarını belirterek, "Sayın Valimiz doğru söyledi. Virüs başından beri gitmiyor. Ziyaretleri kısalttık. Düğünlere gidiyorsak da 10 dakika durup çıkıyoruz" diye konuştu. Eren Yüksel aile ziyaretlerine ara verdiğini söyleyerek, "Ziyaretlere şimdilik ara verdik. Ziyaretlerde bulunmuyoruz. Önlemler konusunda elimizden geldiğince çabalıyoruz. Uzak durmaya çalışıyoruz birbirimizden" dedi. Ferhat Ustaoğlu ise, kişisel olarak çok fazla insanla temas halinde olmamaya özen gösterdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu konuda duyarlı olan ve olmayan vatandaşlarımız var maalesef. Bu işin şakası yok. Hastanede yatanlar gerçek anlamda sıkıntı çekiyor. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Maske, mesafe ve temizlik konusuna uymaya çalışıyorum. Kişisel olarak çok fazla insanlarla temas halinde olmamaya çalışıyorum. Ailecek çok fazla ziyaretlerde bulunmuyoruz. Aile ziyaretleri konusunda dikkatli davranıyoruz. Mart ayından beri ne annemize ne babamıza sarılıp öpüşemedik. Çünkü onların sağlığı her şeyden önemli. Dikkat etmeye çalışıyoruz."


Bolu'da valinin uyarısı dikkate alındı; ev ziyaretleri azaldı
Bolu'da valinin uyarısı dikkate alındı; ev ziyaretleri azaldı
Bolu'da valinin uyarısı dikkate alındı; ev ziyaretleri azaldı
Bolu'da valinin uyarısı dikkate alındı; ev ziyaretleri azaldı
Bolu'da valinin uyarısı dikkate alındı; ev ziyaretleri azaldı
Bolu'da valinin uyarısı dikkate alındı; ev ziyaretleri azaldı

Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu'da valinin uyarısı dikkate alındı; ev ziyaretleri azaldı - Son Dakika

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