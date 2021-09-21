Bolu'da vatandaşlar mantar zehirlenmesine karşı uyarıldı - Son Dakika

Bolu Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Filiz Bolu, vatandaşlara mantar zehirlenmesi konusunda uyarıda bulundu.

Bolu, kentte yağışların artmasıyla sonbahar aylarında mantar zehirlenmesi vakalarında artış görüldüğünü söyledi.

Mantar zehirlenmesinin doğal alanlarda yetişen ve yapısında zehirli madde bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve olarak yenmesi sonucunda ortaya çıkan ve ölümle de sonuçlanabilen ciddi bir durum olduğunu vurgulayan Bolu, "Zehirlenmenin şiddeti mantarın çeşidine, içerdiği zehre ve alınan mantar miktarına göre değişir. Ancak bazı mantar türleri güçlü toksinler içerdiğinden bir tane bile yenmesi ölümle sonuçlanabilen ağır zehirlenme tablosuna yol açabilmektedir." diye konuştu.

Bolu, mantar zehirlenmesinin belirtileri mantarda bulunan toksinin niteliğine bağlı olarak değiştiğini belirterek, "Bazı mantar türleriyle zehirlenmelerde belirtilerin ortaya çıkması birkaç günü bulabilmekle birlikte çoğunlukla zehirlenme belirtileri 24 saat içinde ortaya çıkmaktadır. Mantarın yenmesinden sonra 2 saat gibi kısa bir sürede zehirlenme belirtilerine sebep olan mantarların yenmesi durumunda sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metalik tat, bulantı, kusma, terleme; yendikten 6 saat sonra belirtileri ortaya çıkan mantar zehirlenmelerinde ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer-böbrek fonksiyon bozuklukları meydana gelebilmekte. Sinir sistemi, karaciğer ve böbrek gibi hayati organlarda oluşan hasar nedeniyle mantar zehirlenmeleri ölümle sonlanabilmekte." ifadelerini kullandı.

Mantar zehirlenmelerinden korunmak için doğada yetişen mantarların yenmemesi gerektiğini, bunların yerine kültür mantarlarının tercih edilebileceğini anlatan Bolu, şöyle devam etti:

"Ancak, bu mantarların yetiştiği ortamlar da bazı mikroorganizmalar barındırabilir. Mikroorganizma bulaşmış mantarların çiğ olarak yenmesi durumunda mide ve bağırsak şikayetlerinin gelişebileceği bilinmelidir. Kültür mantarı alırken ambalajlı olanlar tercih edilmeli ve ambalajda tüketiciyi bilgilendiren etiketlerin olup olmadığına dikkat edilmelidir. Doğada yetişen mantarlarlar kesinlikle yenmemelidir. Yenmesi halinde ise zehirlenme belirtileri ortaya çıktığında vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."

Bolu, mantar zehirlenmesi tedavisinde en önemli parametrenin kişinin hastaneye başvuru süresi olduğuna işaret ederek, "Mantarların zehirlenme dışında alerji ve anafilaksiye de neden olabileceği unutulmamalıdır. Halk arasında söylenen 'Sirkeli ve tuzlu su mantarın zehrini alır. Koparılınca rengi değişmeyen mantar zehirsizdir.' gibi yanlış bilgilere aldanılmamalı." dedi.