Bolu'da, vergi dairesi çalışanı uyuşturucu operasyonunda yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, vergi dairesi çalışanı uyuşturucu operasyonunda yakalandı - Son Dakika

Bolu'da, vergi dairesi çalışanı uyuşturucu operasyonunda yakalandı

6 saat önce

Bolu'nun Gerede ilçesinde polis ekiplerinin operasyonunda esrar ve metamfetamin maddesi ile yakalanan T.E. (29) adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, vergi dairesi çalışanı uyuşturucu operasyonunda yakalandı, System.String[]

Bolu'nun Gerede ilçesinde polis ekiplerinin operasyonunda esrar ve metamfetamin maddesi ile yakalanan T.E. (29) adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bir evde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipleri, Gerede Vergi Dairesi'nde Gelir Uzman Yardımcısı olarak çalışan T.E.'nin kaldığı eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda evde 4 parça halinde toplam ağırlığı 75,75 gram olan esrar, 3 parça halinde ağırlığı toplam 1.46 gram olan metamfetamin ve metamfetamin maddesinin içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.


Evinde uyuşturucu maddelerle yakalanan T.E., gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan T.E., adliyeye sevk edildi. - BOLU

Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:26 Kaynak: İHA
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