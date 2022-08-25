BAHÇESİNDEN MISIR ALAN 3 ÇOCUĞU DÖVMÜŞTÜ; 20 GÜN TEDBİR KARARI VERİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

BAHÇESİNDEN MISIR ALAN 3 ÇOCUĞU DÖVMÜŞTÜ; 20 GÜN TEDBİR KARARI VERİLDİ

25.08.2022 16:46

BOLU'da, villasının bahçesinden mısır alan 3 kız çocuğunu tekme tokat döven Erdal Y. (55) hakkında, 1'inci Aile Mahkemesi'nce 20 günlük tedbir kararı verildi.

BOLU'da, villasının bahçesinden mısır alan 3 kız çocuğunu tekme tokat döven Erdal Y. (55) hakkında, 1'inci Aile Mahkemesi'nce 20 günlük tedbir kararı verildi.

Olay, 9 Ağustos'ta, Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerine yakın bölgede dolaşan Tuana B. (12), Amine Su K. (12) ve Fatma Ö. (12), bir villanın bahçesinde ekili mısırları gördü. Canları mısır çeken 3 kız çocuğu, Erdal Y.'nin eşinden izin aldıktan sonra 1'er mısır alıp, oyun parkına gitti. Erdal Y. daha sonra aracı ile parka gelip, mısır yiyen çocukları tekme tokat dövdü. Parkın karşısındaki binada oturan çocukların aileleri, çığlıkları duyunca hemen olay yerine geldi, bu sırada Erdal Y. aracı ile kaçtı. Kanlar içinde kalan çocuklar, hastaneye kaldırılırken, darp raporu alan 3 aile, saldırgandan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Erdal Y., polisteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

20 GÜN ÖNLEYİCİ TEDBİR

Bolu 1'inci Aile Mahkemesi de Erdal Y. hakkında, 20 günlük önleyici tedbir kararı verdi. Erdal Y.'nin, çocukların bulunduğu konuta, okula ve iş yerine yaklaşmamasına; çocukların yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere yaklaşmamasına, çocukları iletişim araçları ile rahatsız etmemesine karar verildi. Erdal Y.'ye, tedbir kararlarına uymaması halinde 10 gün, aykırı hareketin her tekrarında da 30 güne kadar hapis cezası verileceği belirtildi.

YORUMLAR
500
Esenyurt'ta derenin taşmasıyla boşaltılan evleri su bastı Esenyurt'ta derenin taşmasıyla boşaltılan evleri su bastı Edirne'de sağanak; evleri su bastı Edirne'de sağanak; evleri su bastı İzmir'de sağanak etkili oldu İzmir'de sağanak etkili oldu
Kaynak: DHA

Bolu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAHÇESİNDEN MISIR ALAN 3 ÇOCUĞU DÖVMÜŞTÜ; 20 GÜN TEDBİR KARARI VERİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:37 İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:51 Ölümden dönen İbrahim Tatlıses, hasta yatağından seslendi: Allah bitti demeden bitmez
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 18:04:15. #1.13#
SON DAKİKA: BAHÇESİNDEN MISIR ALAN 3 ÇOCUĞU DÖVMÜŞTÜ; 20 GÜN TEDBİR KARARI VERİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement