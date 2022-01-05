Vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünde vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nun bolu kesiminde 'uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik' yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Yapılan çalışma kapsamında bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada otobüste yolcu olarak bulunan Musa Y. (31) üst aramasında 5 parça halinde toplam 510 gram gelen Metamfetamin madde ele geçirildi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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