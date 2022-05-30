Bolu'da vücuduna sarılı uyuşturucuyla yakalanan kadına ev hapsi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünde vücuduna sarılı uyuşturucuyla yakalanan kadına 1 yıl ev hapsi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otoyolda doğudan batı illerine seyreden yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste arama yapan ekipler, küçük yaşta çocuğuyla yolculuk yapan bir kadının üzerinde vücuduna sarılı halde yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan B.D. (30), işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılan zanlıya, 1 yıl ev hapsi verildi.
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