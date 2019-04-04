Son Dakika Haberleri: Bolu'da Yaban Hayatı Fotokapana Yansıdı

Bolu'da Yaban Hayatı Fotokapana Yansıdı

38 dakika önce

Bolu'da çeşitli ekolojik tabanlı araştırmalar kapsamında ormanlık alan içerisine kurulan fotokapanlara ayı, vaşak, geyik, kurt ve karaca yansıdı.

Bolu'da Yaban Hayatı Fotokapana Yansıdı, System.String[]
Bolu'da çeşitli ekolojik tabanlı araştırmalar kapsamında ormanlık alan içerisine kurulan fotokapanlara ayı, vaşak, geyik, kurt ve karaca yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Bolu Şube Müdürlüğü ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Biyoçeşitlilik Laboratuvarı ekibi tarafından "Bolu Memeli Faunası" üzerine izleme ve çeşitli ekolojik tabanlı araştırma başlatıldı.

Çalışma kapsamında yaban hayatının yoğun olduğu alanlara fotokapanlar yerleştirildi. Yerleştirilen fotokapanlara anne ayının yavrusuyla oynaması, kavga eden iki erkek geyik, kurt sürüsü ve karacalar yansıdı.

Proje danışmanı Doktor Öğretim Üyesi Cihangir Kirazlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaban hayatı çalışmalarında fotokapanların oldukça önem taşıdığını söyledi.

Yaban hayvanlarının sese ve kokuya oldukça duyarlı canlılar olduğuna değinen Kirazlı, "Bu yüzden her davranışlarını doğrudan gözlemlemek ve her ekolojik isteklerini ve ihtiyaçlarını doğrudan belirlemek pek mümkün olmamakta. Özellikle insandan gizlenen, çekinen ve daha çok gece ya da tan vakitlerinde aktif olan ya da yaşadıkları alanı savunan ve grup halinde yasayan türler hakkında değerli ekolojik ve sayısal bilgiler elde edilebilmek için fotokapan yöntemi kullanılmakta." şeklinde konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ve Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Biyoçeşitlilik Laboratuvarı ekibi olarak fotokapan yöntemi ile alanda dağılım gösteren türlerin teşhisinin yapıldığını ifade eden Kirazlı, ayrıca tespit edilen türlerle ilgili sayısal ve diğer çeşitli ekolojik verilerin, periyotlar halinde takip edildiğini, bu periyotların alanın yaban hayvanları tarafından kullanım yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterdiğini belirtti.

Kirazlı, bir yıl boyunca fotokapanlarla bölgede veri aldıklarını ifade ederek, "Bu veriler sonucunda birçok türün teşhisi yapıldı ve bu türlere ait çeşitli ekolojik verilere ulaşıldı. Görüntülerde kızıl geyikten, vaşağa, ayıdan kurda kadar çeşitli türler yer almakta. Türlerin düzenli şekilde izlenmesine gelecek senelerde de devam edilecek, uzun süreli veriler elde edilmeye çalışılacaktır." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:17 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kirazlı, Yaban, Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak Ekrem İmamoğlu, Alparslan Türkeş'in Ölüm Yıl Dönümü Nedeniyle Mesaj Yayınladı Son Dakika! İstanbul'da 4 İlçede Sayım Tamamlandı Komünist Başkan'a, "Söylenemeyecek Güvenlik Gerekçesiyle" Mazbatası Verilmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 11:55:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da Yaban Hayatı Fotokapana Yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]