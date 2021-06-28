Bolu'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi - Son Dakika

Bolu Doğa Derneği üyesi Recep Arslan , yaban hayatını görüntülemek için Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde ormanlık alana bir fotokapan kurdu. Arslan, 1 yıl boyunca aynı bölgeye kurduğu fotokapanla çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülere ayı, geyik, ceylan, tilki ve domuzlar ile yavruları yansıdı.

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