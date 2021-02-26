Bolu'da yaban hayvanları için doğaya 5 ton yem bırakıldı - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde, zorlu kış şartları etkisini sürdürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Dedeler köyüne 400 kilogram besi yemi, 400 kilogram mısır ve 4 bin 200 kilogram yulaf saman olmak 5 ton yem getirdi.

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 50 santimetre olduğu bölgede köylülerin de yardımıyla yemleri doğaya bıraktı.