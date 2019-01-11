Son Dakika Haberleri: Bolu'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Bolu'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

1 saat önce

BOLU'da, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ormanlık alanlara saman ve yem bırakıldı.

Bolu'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı, System.String[]
BOLU'da, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ormanlık alanlara saman ve yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayacağı düşünülen yaban hayvanları için ormanlık alanlarda yemleme çalışması yaptı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulduğu alanlara sabah saatlerinde gelen ekipler, yaban hayvanlarının geçiş noktalarına 50 kilogram yulaf samanı ve 50 kilogram besi yemi bıraktı. Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde yaban hayatının yoğun olduğu alanlara da 75 kilogram yulaf samanı ve besi yemi bırakıldı. Yaban hayatını korumak için yapılan çalışmaların devam edeceği belirtildi.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:52 Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bolu, Yaban, Güncel
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