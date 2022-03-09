Bolu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
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Bolu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

09.03.2022 15:35
Bolu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Bolu Dağı'ndaki yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Bolu Dağı'ndaki yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

Ekipler, yaban hayvanlarının kar ve soğuk hava nedeniyle aç kalmaması için harekete geçti.

Arazi araçlarıyla Atyaylası mevkisine ulaşan ekipler, başta yılkı atları olmak üzere geyik, karaca gibi yaban hayvanları için saman ve besi yemi bıraktı.

Ayrıca Mudurnu, Mengen, Göynük, Yedigöller, Abant ve Göynük Kapıormanı Yaban Hayatı Geliştirme sahalarında da yemleme çalışması yapıldı.

Bolu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Bolu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Bolu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Bolu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

YORUMLAR
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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS, GÖRÜŞ MESAFESİ 30 METRE BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS, GÖRÜŞ MESAFESİ 30 METRE

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika


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