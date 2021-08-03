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BOLU'DA YABANCI UYRUKLULARA 10 KAT SU ZAMMI OY ÇOKLUĞUYLA KOMİSYONA SEVK EDİLDİ - Son Dakika

BOLU'DA YABANCI UYRUKLULARA 10 KAT SU ZAMMI OY ÇOKLUĞUYLA KOMİSYONA SEVK EDİLDİ

03.08.2021 20:53

BOLU Belediye Meclisinde yabancı uyruklu kişilere 10 kat su zammı ve katı atık vergisi ücreti zammıyla ilgili önerge oy çokluğuyla Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

BOLU Belediye Meclisinde yabancı uyruklu kişilere 10 kat su zammı ve katı atık vergisi ücreti zammıyla ilgili önerge oy çokluğuyla Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. AK Parti'li Meclis üyelerinin karara tepki göstermesinin ardından Belediye Başkanı Tanju Özcan, Sakin olun diyerek poşet çay fırlattı. Özcan'ın bu davranışı AK Parti'li Meclis üyeleri tarafından büyük tepki çekti. Bolu Belediyesi Ağustos ayı ilk oturumu Bolu Belediyesi'nin meclis salonunda gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşüldüğü meclis toplantısının sonunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılmasıyla ilgili önergeyi meclis üyelerinin oylarına sundu. Oy çokluğuyla kabul edilen önerge, Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Yabancı uyruklu kişilere verilmesi önerilen su zammıyla ilgili karar, bir sonraki belediye meclisi toplantısında oylanacak.

'BANA IRKÇI VE FAŞİST DİYENLER ASLINDA VATAN HAİNİNİN BİZZAT KENDİSİDİR'

Oylama öncesi konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancıların eşit haklarda olmadığını ifade ederek, Sözlerimin tamamının arkasındayım. Bana ırkçı ve faşist diyenlere sesleniyorum. Hadi oradan, siz kimsiniz diyorum. Bu ülkenin bekasını düşünen vatandaşlar da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tıpkı benim gibi vatanseverdir. Bana ırkçı ve faşist diyenler aslında vatan haininin bizzat kendileridir. Bu teklifim Anayasaya, yasalara, yönetmeliklere aykırı bir yanı yoktur. Bunu hukukçu olarak söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancılar bu ülkede aynı haklara sahip olamazlar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda bahsedilen eşitlik ilkesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından geçerlidir. Yabancılar ve vatandaşlar eşit haklara sahip olamazlar dedi.

'GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER'

Başkan Özcan, yabancı uyruklu kişileri kendisinin Bolu'ya davet etmediğini belirterek, Ben sizi Bolu'ya davet etmedim. Benden önceki belediye başkanı da davet etmedi. Sizi devlet de doğrudan Bolu'ya göndermedi. Siz bir tercih yaptınız. Geldiniz Bolu'ya yerleştiniz. Bu tercihse Bolu'ya yerleşmek, nasıl Bodrum'da 1 TL'lik suyu 10 TL'ye içiyorsan, Bolu'da kalmak da bir tercihtir. Kalırsanız bu tür uygulamaların muhatabı olabilirsiniz. Bu tür uygulamaları yapmayan belediyelere gitmek isterseniz buyurun. Taşınmanıza da yardımcı oluruz. Benim bu konudaki son sözüm şudur; geldikleri gibi gidecekler diye konuştu.

AK PARTİ'Lİ MECLİS ÜYELERİNE ÇAY FIRLATTI

Meclis toplantısının son kısmında yabancı uyruklu kişilere 10 kat su zammı ve katı atık vergisi ücreti zammının oy çokluğuyla kabul edilmesine AK Parti'li Meclis üyeleri tepki gösterdi. Belediye Başkanı Özcan da AK Parti'li meclis üyelerine Sakin olun diyerek masasının altından çıkardığı poşet çayları fırlattı. Tanju Özcan'ın bu hareketi AK Parti'li meclis üyelerinin büyük tepkisine sebep oldu. Meclis üyeleri Tanju Özcan'a Terbiyesiz, utanmaz, faşist diktatör diyerek bağırdı. Salonda kısa süreli tartışma yaşanırken, Tanju Özcan tartışmalara cevap vermeyerek salondan ayrıldı.

BOLU'DA YABANCI UYRUKLULARA 10 KAT SU ZAMMI OY ÇOKLUĞUYLA KOMİSYONA SEVK EDİLDİ
BOLU'DA YABANCI UYRUKLULARA 10 KAT SU ZAMMI OY ÇOKLUĞUYLA KOMİSYONA SEVK EDİLDİ
BOLU'DA YABANCI UYRUKLULARA 10 KAT SU ZAMMI OY ÇOKLUĞUYLA KOMİSYONA SEVK EDİLDİ
BOLU'DA YABANCI UYRUKLULARA 10 KAT SU ZAMMI OY ÇOKLUĞUYLA KOMİSYONA SEVK EDİLDİ
BOLU'DA YABANCI UYRUKLULARA 10 KAT SU ZAMMI OY ÇOKLUĞUYLA KOMİSYONA SEVK EDİLDİ
BOLU'DA YABANCI UYRUKLULARA 10 KAT SU ZAMMI OY ÇOKLUĞUYLA KOMİSYONA SEVK EDİLDİ

Tanju Özcan, AK Parti, Faşist, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU'DA YABANCI UYRUKLULARA 10 KAT SU ZAMMI OY ÇOKLUĞUYLA KOMİSYONA SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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