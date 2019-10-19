Son Dakika Haberleri: Bolu'da, yağlık ayçiçeği hasadı devam ediyor
Son Dakika Güncel Bolu'da, yağlık ayçiçeği hasadı devam ediyor

Bolu'da, yağlık ayçiçeği hasadı devam ediyor

1 saat önce

Bolu'da, son yıllarda ekiliş alanları gittikçe artan ve çiftçilere yeni gelir kapısı sağlayan yağlık ayçiçeğinin hasadı devam ediyor.

Bolu'da, yağlık ayçiçeği hasadı devam ediyor, System.String[]

Bolu'da, son yıllarda ekiliş alanları gittikçe artan ve çiftçilere yeni gelir kapısı sağlayan yağlık ayçiçeğinin hasadı devam ediyor.


Bolu'nun merkezinde ve özellikle Göynük ilçesinde son yıllarda yağlık ayçiçeği ekimi hızla artıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün öncülüğünde alternatif ürün ekiminin yaygınlaştığı Bolu'da, merkeze bağlı Oğulduruk köyünde yaşayan Servet Gücüyener'in 160 dönüm araziye ektiği yağlık ayçiçeğinin hasadı yapıldı.


Gücüyener'in arazisinde yapılan hasada katılan İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, "Bu köyümüzde 160 dönüm alanda ekilen yağlık ayçiçeğinin veriminin oldukça iyi olduğunu görüyoruz. Ülkemizin yağlık ayçiçeği ekilişinin ihtiyacımızı karşılamadığı düşünüldüğünde, çiftçimiz kendi kazanırken ülke ekonomisine de katkıda bulunuyor. Merkez ilçe ve Göynük ilçemizde ekiliş alanları hızla artmakta olan yağlık ayçiçeğinin ilimizin tamamında ekilişini artırmak için gerekli çalışmalar yapılıyor. Ben burada öncülük yaparak tarlasına ayçiçeği eken çiftçimiz Servet Gücüyener'e çok teşekkür ediyorum" dedi. - BOLU

Göynük, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:21 Kaynak: İHA
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