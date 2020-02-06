Bolu'da yağmur sonrası heyelan Ankara yolunu kapattı - Son Dakika
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Bolu'da yağmur sonrası heyelan Ankara yolunu kapattı

6 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış sonrasında meydana gelen heyelanda dağdan kopan kaya parçaları Mudurnu-Ankara karayolunu ulaşıma kapattı.

Bolu'da yağmur sonrası heyelan Ankara yolunu kapattı, System.String[]

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış sonrasında meydana gelen heyelanda dağdan kopan kaya parçaları Mudurnu- Ankara karayolunu ulaşıma kapattı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini artıran sağanak yağışın ardından, Aynalıkaya mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelanda, dağdan düşen büyük kaya parçaları nedeniyle Mudurnu-Ankara karayolu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Karayollarına bağlı iş makineleri ulaşıma kapanan Mudurnu-Ankara karayolu üzerindeki kaya parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı. Sürücüler ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için alternatif yollara yönlendirildi.

(Faruk Çidem/İHA)

Mudurnu, Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:50 Kaynak: İHA
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