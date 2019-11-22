Son Dakika Haberleri: Bolu'da yakalanan DEAŞ şüphelisi Iraklı çift adliyeye çıkarıldı
Son Dakika Güncel Bolu'da yakalanan DEAŞ şüphelisi Iraklı çift adliyeye çıkarıldı - Son Dakika

Bolu'da yakalanan DEAŞ şüphelisi Iraklı çift adliyeye çıkarıldı

6 saat önce

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu çift adliyeye sevk edildi.

Bolu'da yakalanan DEAŞ şüphelisi Iraklı çift adliyeye çıkarıldı, System.String[]

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu çift adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, kent merkezinde saklandığını belirledikleri Irak uyruklu karı kocanın yakalanması için operasyon düzenledi.

Şüphelilerin saklandığı eve düzenlenen operasyonda I.Z.K. (21) ile kocası W.S.H. (23) gözaltına alındı, evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Iraklı şüpheli çift, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bolu Adliyesine getirildi.

Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

Irak, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:52 Kaynak: AA
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