Son Dakika › Güncel › Bolu'da yakalanan DEAŞ şüphelisi Iraklı çift adliyeye çıkarıldı - Son Dakika
Bolu'da yakalanan DEAŞ şüphelisi Iraklı çift adliyeye çıkarıldı
6 saat önce
Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu çift adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:52 Kaynak: AA
Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu çift adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, kent merkezinde saklandığını belirledikleri Irak uyruklu karı kocanın yakalanması için operasyon düzenledi.
Şüphelilerin saklandığı eve düzenlenen operasyonda I.Z.K. (21) ile kocası W.S.H. (23) gözaltına alındı, evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Iraklı şüpheli çift, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bolu Adliyesine getirildi.
Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.
Milyonluk araç çetesine operasyon! Lüks arabalar emniyete getirildi Son Dakika: Bahçeli: Milletvekili seçimleri zamanında yapılmalı AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yeni halıyı tanıttı: Yerli ve milli