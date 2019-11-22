Bolu'da yakalanan DEAŞ şüphelisi Iraklı çift adliyeye çıkarıldı

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu çift adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, kent merkezinde saklandığını belirledikleri Irak uyruklu karı kocanın yakalanması için operasyon düzenledi.

Şüphelilerin saklandığı eve düzenlenen operasyonda I.Z.K. (21) ile kocası W.S.H. (23) gözaltına alındı, evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Iraklı şüpheli çift, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bolu Adliyesine getirildi.

Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.