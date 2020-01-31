Bolu'da yakalanan FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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Bolu'da yakalanan FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
6 saat önce
Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:20 Kaynak: AA
Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye çıkarıldı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, özel sektörde teknik personel olarak çalışanı M.Y. (27) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.
Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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