Bolu'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bolu'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bolu'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, özel sektörde teknik personel olarak çalışan M.Y. (27) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zincirleme trafik kazasında aracından fırlayan sürücü feci şekilde can verdi
Ayşe Aydın, gelin gittiği Göynük ilçesinin futbol takımına başkan oldu Ankara'da 20 sokak hayvanını zehirleyerek öldüren kasap serbest bırakıldı Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 23:10:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]