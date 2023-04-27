2 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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2 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

27.04.2023 12:31
2 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

68 yaşındaki Müzeyyen Turan Sülü'den 2 gündür haber alamayan komşuları tarafından polise haber verildi. Evine kapıdan giremeyen polis ekipleri itfaiyeyi çağırıp daireye merdivenli itfaiye aracıyla balkondan giriş yapabildi. Ekipler, evde Sülü'nün cansız bedeniyle karşılaştı.

Dağkent Mahallesi TOKİ Konutları'nda yaşayan Müzeyyen Turan Sülü'den iki gündür haber alamayan komşuları, polise haber verdi. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin kapısını açamayan polis ekipleri, Sülü'nün dairesine merdivenli itfaiye aracıyla balkondan girdi. Ekipler, evde Sülü'nün cansız bedeniyle karşılaştı.

EŞİ KOVİD-19'DAN HAYATINI KAYBETMİŞ

Sülü'nün cenazesi, cumhuriyet savcısının ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi. Eşini Kovid-19 salgınından kaybettiği belirtilen kadının, yalnız yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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İzzet Baysal, İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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