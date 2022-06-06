Bolu'da yamaca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da yamaca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

06.06.2022 20:23
Bolu'da yamaca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Bolu'da yoldan çıkarak yamaca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Bolu'da yoldan çıkarak yamaca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Hüseyin K. idaresindeki 77 ABL 345 plakalı otomobil, Yedigöller Milli Parkı kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yamaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Sevgi K. (26), Cumali H. (35), Sevdanur H. (28), Zümra Su H. (5) ve bir bebek, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tedavilerin ardından yaralılar taburcu edildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da yamaca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bolu'da yamaca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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