Bolu'da yanan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Bolu'da yanan ev kullanılamaz hale geldi

06.05.2022 14:09
Bolu'da yanan ev kullanılamaz hale geldi

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde 2 katlı betonarme evin üst katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde 2 katlı betonarme evin üst katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Dörtdivan ilçesi Gücükler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üstün Yıldız'a ait 2 katlı betonarme evin üst katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Dörtdivan, Gerede ve Yeniçağa itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında, herhangi bir can kaybı yaşanmazken ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Bolu'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
Bolu'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
Bolu'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
Bolu'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
Bolu'da yanan ev kullanılamaz hale geldi

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Dörtdivan, Yangın, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da yanan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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