Bolu'da Yangın
59 dakika önce
Bolu'da çıkan yangında iki katlı ev ile odunlukta hasar meydana geldi.
Bolu
'da çıkan yangında iki katlı ev ile odunlukta hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Oğulduruk köyünde İsmail Gücüyener'e ait odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa süre içerisinde büyüyerek bitişiğinde bulunan iki katlı eve de sıçrayan yangını gören köy sakinleri Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.
Bunun üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis
ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iki katlı ev ve odunluk zarar gördü.
Vatandaşların da yardımı ile odunluk içerisinde bulunan ağaç parçaları dışarıya çekilerek, soğutma çalışması tamamlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:35 Kaynak: AA
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