Son Dakika Haberleri: Bolu'da Yangın

Bolu'da Yangın

47 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamurluk köyünde Ahmet Çakırtaş'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Köylülerin ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Mudurnu, Bolu, Güncel
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