Bolu'da Yangın
47 dakika önce
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.
Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamurluk köyünde Ahmet Çakırtaş'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü
ekipleri yangına müdahale etti.
Köylülerin ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:52 Kaynak: AA
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