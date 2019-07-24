Son Dakika Haberleri: Bolu'da yangın
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Bolu'da yangın

1 saat önce

Bolu'ya bağlı Oğulduruk köyünde meydana gelen yangında 2 ahır, 3 samanlık, 1 baraka ve 1 traktör tamamen yanarken, 1 ev ise hasar gördü.

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Bolu'ya bağlı Oğulduruk köyünde meydana gelen yangında 2 ahır, 3 samanlık, 1 baraka ve 1 traktör tamamen yanarken, 1 ev ise hasar gördü.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Oğulduruk köyünde sabaha karşı bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangının bölgede bulunan ahır, samanlık ve eve sıçraması üzerine köy sakinleri itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak söndürdü.
Yangında İbrahim Özen, Veysel Gücüyener, İbrahim Aksakal, Celil Vural ve Mehmet Vural'a ait olan 2 ahır, 3 samanlık, 1 baraka, 1 traktör ve römork yandı. İlhami Gücüyener'e ait ev ise hasar gördü.
Yangın alanında soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri hasar gören evde ziynet eşyaları buldu.
Ekipler, buldukları ziynet eşyalarını sahibine teslim etti.
Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:53 Kaynak: AA
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