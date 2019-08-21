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Bolu'da yangın

28 dakika önce

Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Tepe köyünde çıkan yangında 2 ev, 2 samanlık, 1 ahır ve 1 odunluk yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Tepe köyünde çıkan yangında 2 ev, 2 samanlık, 1 ahır ve 1 odunluk yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Tepe köyünde ikamet eden Fatih Merken'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın Mesut Mat'a ait ahşap eve de sıçradı.
Seben Belediyesi ve Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında Fatih Merken ile Mesut Mat'a ait 2 ahşap ev ile 2 samanlık, 1 ahır ve 1 odunluk yanarak kullanılamaz hale geldi.
Bölgede bulunan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının devam ettiği öğrenildi.
Seben, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:38 Kaynak: AA
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