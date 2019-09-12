Bolu'da yangın
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Bolu'nun Gerede ilçesinde koruluk, fırın ve odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:12 Kaynak: AA
Bolu'nun Gerede ilçesinde koruluk, fırın ve odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Sipahiler köyünde Halil Yaman'a ait fırından çıktığı tahmin edilen yangın kısa süre içerisinde büyüdü ve fırının bitişiğinde bulunan koruluk ile odunluğa sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangında koruluk, fırın ve odunluk tamamen yandı.
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