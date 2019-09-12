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Bolu'da yangın

29 dakika önce

Bolu'nun Gerede ilçesinde koruluk, fırın ve odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Bolu'nun Gerede ilçesinde koruluk, fırın ve odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sipahiler köyünde Halil Yaman'a ait fırından çıktığı tahmin edilen yangın kısa süre içerisinde büyüdü ve fırının bitişiğinde bulunan koruluk ile odunluğa sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında koruluk, fırın ve odunluk tamamen yandı.

İtfaiye, Gerede, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:12 Kaynak: AA
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