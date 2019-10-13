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Bolu'da yangın

9 dakika önce

Bolu'da, samanlıkta çıktıktan sonra ahır, odunluk ve eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bolu'da, samanlıkta çıktıktan sonra ahır, odunluk ve eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çaygökpınar köyünde ikamet eden İsmail Özmen'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın samanlığın bitişiğindeki ahır, odunluk ve eve sıçradı.

Alevler ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Köy sakinlerinin de yardımıyla söndürülen yangın alanında soğutma çalışması yapıldı.

Yangında kısmen zarar gören evde Özmen, eşi ve vefat eden oğlunun bıraktığı 3 torunu ile yaşadığı öğrenildi.

Bolu'da yangın

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 06:40 Kaynak: AA
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