Bolu'da, yangın sonucu ahşap evde hasar oluştu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, yangın sonucu ahşap evde hasar oluştu - Son Dakika

Bolu'da, yangın sonucu ahşap evde hasar oluştu

6 saat önce

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan yangın sonucu, 2 katlı ahşap evde hasar meydana geldi.

Bolu'da, yangın sonucu ahşap evde hasar oluştu, System.String[]

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan yangın sonucu, 2 katlı ahşap evde hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Yeniçağa ilçesi Asilbey mahallesinde, Bahattin Öztoprak'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenlerden yangın çıktı. Evden gelen dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen Yeniçağa ve Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürmeyi başardı. Yangın sonucunda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, 2 katlı evde maddi hasar meydana geldi. - BOLU

Yeniçağa, İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 00:07:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da, yangın sonucu ahşap evde hasar oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]