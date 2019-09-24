Son Dakika Haberleri: Bolu'da yangın tatbikatında çocuklar dumandan etkilendi
Son Dakika Güncel Haber

Bolu'da yangın tatbikatında çocuklar dumandan etkilendi

9 dakika önce

Bolu'da, itfaiye ekiplerinin kurtarma ve araç yangını tatbikatında, bir okulun bahçesinin hemen dışında yakılan araçtan çıkan dumanlar çocukları etkiledi.

Bolu'da yangın tatbikatında çocuklar dumandan etkilendi, System.String[]

Bolu'da, itfaiye ekiplerinin kurtarma ve araç yangını tatbikatında, bir okulun bahçesinin hemen dışında yakılan araçtan çıkan dumanlar çocukları etkiledi.


Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İtfaiye Haftası sebebiyle minibüste sıkışan bir yaralıyı kurtarma ve araç yangınına müdahale tatbikatı yaptı. Karaçayır mahallesinde bulunan müdürlüğün bahçesinde yapılan tatbikatta, bir okulun bahçe duvarına çarpan minibüste sıkışan sürücü ekipler tarafından araçtan kurtarıldı. İtfaiye ekipleri bir diğer tatbikatta ise, yanan bir minibüse müdahale etti. Tatbikat gereği, araç yangını anonsuyla çıkış yapan itfaiye ekipleri, alev alev yanan araca müdahale ederek kısa sürede söndürdü.


Çocuklar hem korktu hemde dumandan etkilendi


Karaçayır mahallesinde bulunan Gazipaşa İlkokulu'nun hemen yanında yapılan tatbikatta yanan minibüsten çıkan alevler, teneffüs saatinde okul bahçesinde olan çocuklara büyük korku yaşattı. Minibüsten çıkan dumanların arasında kalan çocuklar, elleriyle burunlarını kapatarak korunmaya çalıştı. Bahçede öğrencilerin dumandan etkilendiğini gören öğretmenleri, duruma müdahale ederek öğrencileri okulun içerisine gönderdi.


"2 bin 211 olaya müdahale ettik"


Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, "Bolu itfaiye müdürlüğü 1923 yılında kurulmuştur. 96 yıldan beri Bolu'muza ve bölgemize hizmet vermekteyiz. İtfaiye müdürlüğümüzde 15 araç, 112 Çağrı Merkezi dahil 67 personelle beraber hizmet vermekteyiz. 2019 yılında Ağustos ayının sonuna kadar kaza, yanma, hayvan kurtarma, eğitimler ve diğer görevler dahil 2 bin 211 olaya müdahale ettik" dedi. - BOLU

İtfaiye, Bahçe, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan İran'a gözdağı: Yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır
İmamoğlu, AK Parti'nin kalesinde aday olan ismi ödüllendirdi Yargıtay'dan "FETÖ ile mücadele" açıklaması: 141 kişinin Yargıtay ile ilişkisi kesildi BM Genel Sekreteri: Körfez'de savaş olabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 17:45:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da yangın tatbikatında çocuklar dumandan etkilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]