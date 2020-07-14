Bolu'da yangında ölen 2 kardeş son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

Bolu'da yangında ölen 2 kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 kişinin yaşadığı evde çıkan yangında evde mahsur kalarak hayatlarını kaybeden iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 kişinin yaşadığı evde çıkan yangında evde mahsur kalarak hayatlarını kaybeden iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı. Cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulunan kardeşlerin cenazelerinde gözyaşları sel oldu.

Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı resmen satın aldığını açıkladı
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Trump yönetimi, üniversitelerin yabancı öğrencilerine yönelik vize yasağı kararını geri çekti


Yangın, saat 04.00 sıralarında Mudurnu ilçesi Alpağut köyü Hayallar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bigiye göre, Cemal Bekil ve ailesinin yaşadığı iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin bitişiğindeki ahır ve odunluğa sıçradı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden baba Cemal Bekil ve aile bireyleri camdan atlayarak dışarı çıktı. Evde kalan çocuklardan 13 yaşındaki Nurettin Bekil ise traktörün kepçesi kullanılarak evden çıkarıldı. Alevlerin tamamen sardığı evin ikinci katında mahsur kalan 8 yaşındaki Sefa ve 10 yaşındaki Merve Bekil, köylülerin tüm çabalarına rağmen evden çıkarılamadı.


İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri iki kardeşin birbirine sarılı halde olan cansız bedenleriyle karşılaştı. Sefa ve Merve Bekil kardeşlerin cansız bedenleri Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından otopsi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yangında hafif yaralı olarak kurtulan anne Fehime Bekil ise, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Tabutlara sarılarak dakikalarca ağladılar


Yangında ölen Sefa ve Merve kardeşlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Alpağut köyüne getirildi. Yüzlerce kişinin beklediği cenazelerin köye gelmesiyle birlikte baba Cemal Bekil ve aile bireyleri sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Çocuklarını son yolculuklarına uğurlamak için hastaneden ambulansla köye getirilen anne Fehime ve baba Cemil Bekil tabutlara sarılarak dakikalarca ağladı. Anne Fehime'nin evlatlarının tabutuna sarılarak, 'Uyan çocuğum, sen bensiz nereye gidiyorsun' diye ağlaması yürekleri burktu.


İki kardeşin cenazeleri köy camisinde kılınan cenaze namazlarının ardından köy mezarlığına defnedildi. - BOLU

Mudurnu, Anne, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:32 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da yangında ölen 2 kardeş son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

01:13 Acun Ilıcalı, Hollanda kulübü Fortuna Sittard'ı resmen satın aldığını açıkladı 00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 23:58 Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı 23:32 Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 20:42 Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:36 Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları 15:29 Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Acun Ilıcalı, Hollanda kulübü Fortuna Sittard'ı resmen satın aldığını açıkladı
01:13
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
23:58
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
23:32
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
20:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 01:22:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da yangında ölen 2 kardeş son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]