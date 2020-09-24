Bolu'da, yapımı yarım kalan park millet bahçesi olacak - Son Dakika

Bolu'da, yapımı yarım kalan park millet bahçesi olacak

BOLU Belediyesi tarafından, yapımına 2016'da başlanan ve 11 milyon TL harcanarak yüzde 80'i tamamlandıktan sonra atıl vaziyette kalınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredilen Köroğlu Parkı'nın ihalesi, 29 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Bolu'da, yapımı yarım kalan park millet bahçesi olacak, System.String[]

BOLU Belediyesi tarafından, yapımına 2016'da başlanan ve 11 milyon TL harcanarak yüzde 80'i tamamlandıktan sonra atıl vaziyette kalınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredilen Köroğlu Parkı'nın ihalesi, 29 Eylül'de gerçekleştirilecek. AK Parti Bolu milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü ihalenin ardından, parkın kısa sürede 'millet bahçesi' olarak hizmete gireceğini söyledi.

Bolu Belediyesi'nce Alpagut Mahallesi'nde, 2016 yılında, 90 bin metrekarelik alan üzerinde Uluslararası Köroğlu Parkı'nın kurulması için çalışmalara başlandı. Parkın ilk etabında, kentin birçok yerinden görülen noktaya dev Köroğlu heykeli yerleştirildi. Kazakistan'da yapılan heykel, parçalar halinde, TIR'larla Bolu'ya getirildi. Yüzde 80'i tamamlanan ve bugüne kadar 11 milyon TL harcanan Köroğlu Parkı'nın geçen yıl 20 Mart'ta açılışı düzenlendi. İçinde 70 metre yükseklikte ve 19 ton ağırlıkta, Bolu'nun sembolü olan halk ozanı Köroğlu'nun dev heykelinin de bulunduğu parkın, 31 Mart yerel seçimi döneminde millet bahçesi yapılmasına karar verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bolu ziyareti sırasında parkın, Millet Bahçesi olacağı duyuruldu. Dönemin AK Parti'li belediyesince parkın yer tahsisi, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne verildi. Yerel seçimin ardından Bolu Belediyesi, CHP'ye geçti. Yüzde 80'i tamamlanan Köroğlu Parkı ise inşaat halinde kaldı. Restoran, kafe, seyir terası, kütüphane gibi alanların da planlandığı kaide binası yarım kaldı. Parkın çevre düzenlemesi de yapılmadı. Yaklaşık 1,5 senedir park, atıl kaldı. Daha sonra parkın yer tahsisi, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'ne verildi. Parkın millet bahçesi yapılmasına karar verildi. Millet bahçesi olacak olan Köroğlu Parkı, 29 Eylül'de ihaleye çıkacak.

PROJE EN KISA ZAMANDA TAMAMLANACAK AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, "Burada bir millet bahçesi projesi bu. Aynı zamanda içinde Köroğlu anıtını da barındırıyor. Türki Cumhuriyetlerin de orada varlığını hissettirecekleri, bizim öz değerimiz olan Köroğlu anıtı ile birlikte faaliyete geçen bir yer. Proje bu ayın 29'unda ihaleye çıktı. İhalenin bu sürece kalmasının sebebi de Köroğlu anıtının projesinde yapılan tadilatlardan kaynaklanıyor. Bu tadilatlar da tamamlandı. İhaleye çıktı. Hava durumu ve koşullar da dikkate alınarak en kısa zamanda Bolu halkının hizmetinde faaliyete geçecek." dedi. AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ise, "Süreci başından sonuna kadar takip ediyoruz ekibimizle beraber. Ülke düzeyinde yapılan bu millet projesi geri kalsın istemedik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan randevu alarak süreci intikal ettirdik. İnşallah bitince Bolu'nun marka değerine yakışır bir şekilde ihalemizi yapmış olacağız. Bolu bu proje ile birlikte kendi kadim kültürü ile bir araya gelecek. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Biz genel siyaset olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Biz bu konuda emre amadeyiz. Biz konuyu 2 milletvekili ve AK Parti ailesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İnşallah süreci tekerrür ettirip, Bolu halkının istifadesine sunacağız. İnşallah hayırlı ve bereketli olsun." diye konuştu.

Bolu'da yaşayan vatandaşlar da kentin simgesi olacağını düşündükleri parkın, yapılacak olmasını sevinçle karşıladı. Vatandaşlar, parkın Bolu'ya değer katacağını söyledi.


Türk Lirası, Köroğlu, Eylül, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu'da, yapımı yarım kalan park millet bahçesi olacak - Son Dakika

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