Bolu'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Ankara 'dan İstanbul istikametine seyreden bir yolcu otobüsünün sürücüsü, yol kenarında yaralı bir şahin gördü.

Eski sevgilisi kapıya bıçakla dayanıp, "30 saniyen var, sonrasına karışmam" diye mesaj attı

Ne evlilik teklifi ne sevgiliye sürpriz! Vinç kiralayan gencin sebebi çok daha duygusal