Son Dakika Haberleri: Bolu'da "Yargıda Hedef Süre" Semineri

Bolu'da "Yargıda Hedef Süre" Semineri

1 saat önce

Bolu'da görev yapan polis ve jandarma ekipleri, "Yargıda Hedef Süre" uygulaması hakkında bilgilendirildi.

Bolu'da
Bolu'da görev yapan polis ve jandarma ekipleri, "Yargıda Hedef Süre" uygulaması hakkında bilgilendirildi.

Bolu Adliyesi Şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun Konferans Salonunda İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı personeline, yargı veri bankası ve bu proje kapsamında savcılık ve adli kolluk arasında olması gereken prosedür ile işlemlerin anlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Cumhuriyet savcıları Selahattin Halefoğlu ve Alperen Ertürk'ün konuşmacı olduğu seminerde personele, vatandaşın dosyasının en kısa sürede adalete ulaşabilmesi için toplanacak delillerin ve oluşturulacak fezleke ile dosyaların eksiksiz ve usulüne uygun nasıl hazırlanacağı aktarıldı.

Yaman, burada yaptığı konuşmada, uygulamanın amacı ve hedefleri hakkında bilgi verdi, uygulamanın tam ve eksiksiz şekilde ilerleyebilmesi için kolluk makamlarına düşen görevlerin önemine değindi.

Normal şartlarda başlatılan bir soruşturmanın en kısa zamanda savcılığa intikal etmesi gerektiğinin altını çizen Yaman, adli bir olayın 5-6 ay sonra kendilerine geldiğini, bu durumun da soruşturmanın tamamlanmasını geciktirdiğini kaydetti.

Yaman, "Yargıda Hedef Süre" uygulaması ile hangi davanın ne kadar sürede bitmesi gerektiğinin belirtildiğini de aktararak, şunları kaydetti:

"Dava açan herkes, davasının kaç ay, kaç günde biteceğini bilecek. Sistemde örneğin hakaret için 180 gün, tehdit davaları için 120 gün, iftira davaları için 60 gün, hırsızlık davaları için 60 gün gibi süreler belirlenmiş. Böylece hakim ve savcılar da işi ne kadar zamanda bitirmesi gerektiğini bilecek. Böylece adaletin vaktinde tecellisine katkı sunulacak."

Savcılar Halefoğlu ve Ertürk de uygulamanın tam anlamıyla hayata geçirilebilmesi için uygulanacak prosedür hakkında sunum yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:23 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkasında Gizemli Bir Video Bırakan Üniversiteli Genç, Sırra Kadem Bastı Jandarma Yatalak Yaşlı Kadını Ambulansa Kadar Sırtta Taşıdı

Hükümlü Olduğu Cezaevinin Ankesörlü Telefonundan Dolandırıcılık Yaptı 31 Yıl Sonra Şehit Sayıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 17:43:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da "Yargıda Hedef Süre" Semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]