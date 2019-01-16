Bolu'da "Yargıda Hedef Süre" Semineri

Bolu
'da görev yapan polis ve jandarma ekipleri, "Yargıda Hedef Süre" uygulaması hakkında bilgilendirildi.
Bolu Adliyesi Şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun
Konferans Salonunda İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma
Komutanlığı personeline, yargı veri bankası ve bu proje kapsamında savcılık ve adli kolluk arasında olması gereken prosedür ile işlemlerin anlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman
, Cumhuriyet savcıları Selahattin Halefoğlu ve Alperen Ertürk'ün konuşmacı olduğu seminerde personele, vatandaşın dosyasının en kısa sürede adalete ulaşabilmesi için toplanacak delillerin ve oluşturulacak fezleke ile dosyaların eksiksiz ve usulüne uygun nasıl hazırlanacağı aktarıldı.
Yaman, burada yaptığı konuşmada, uygulamanın amacı ve hedefleri hakkında bilgi verdi, uygulamanın tam ve eksiksiz şekilde ilerleyebilmesi için kolluk makamlarına düşen görevlerin önemine değindi.
Normal şartlarda başlatılan bir soruşturmanın en kısa zamanda savcılığa intikal etmesi gerektiğinin altını çizen Yaman, adli bir olayın 5-6 ay sonra kendilerine geldiğini, bu durumun da soruşturmanın tamamlanmasını geciktirdiğini kaydetti.
Yaman, "Yargıda Hedef Süre" uygulaması ile hangi davanın ne kadar sürede bitmesi gerektiğinin belirtildiğini de aktararak, şunları kaydetti:
"Dava açan herkes, davasının kaç ay, kaç günde biteceğini bilecek. Sistemde örneğin hakaret için 180 gün, tehdit davaları için 120 gün, iftira davaları için 60 gün, hırsızlık davaları için 60 gün gibi süreler belirlenmiş. Böylece hakim ve savcılar da işi ne kadar zamanda bitirmesi gerektiğini bilecek. Böylece adaletin vaktinde tecellisine katkı sunulacak."
Savcılar Halefoğlu ve Ertürk de uygulamanın tam anlamıyla hayata geçirilebilmesi için uygulanacak prosedür hakkında sunum yaptı.