Bolu'da, Yarıyıl Tatilinde Turizm Merkezlerine 145 Bin Tatilci Geldi

Bolu'da, yarıyıl tatilini değerlendirmek isteyen 145 bin tatilci, Kartalkaya Kayak Merkezi, Yedigöller Milli Parkı, Abant, Gölcük, Sünnet Gölü ve Sülüklü Göl Tabiat Parkı'nda keyifli anlar yaşadılar.

Bolu'da, yarıyıl tatilini değerlendirmek isteyen 145 bin tatilci, Kartalkaya Kayak Merkezi, Yedigöller Milli Parkı, Abant, Gölcük, Sünnet Gölü ve Sülüklü Göl Tabiat Parkı'nda keyifli anlar yaşadılar.



Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerine sahip olan ve yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da, yarıyıl tatili boyunca Kartalkaya Kayak Merkezi, Yedigöller Milli Parkı, Abant, Gölcük, Sünnet Gölü ve Sülüklü Göl Tabiat Parkı ziyaretçilerin akınına uğradı. Yılın her mevsiminde binlerce ziyaretçiyi ağırlayan turizm merkezleri, öğrencilerin karnelerini almasıyla da ilgi odağı oldu.



Yarıyıl tatilinde, özellikle fotoğraf tutkunlarının tercih ettiği turizm merkezlerinden olan Abant Tabiat Parkı'na 48 bin 713, Gölcük Tabiat Parkı'na 34 bin 870 ve Yedigöller Milli Parkı'nı 600 kişi ziyaret etti.



Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya'da da tatilci yoğunluğu yaşandı. 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden birisi olan Kartalkaya'da, konaklamak ve günübirlik tatil için 60 bin kişi geldi.



Bolu'nun Göynük İlçesi'nde bulunan Sünnet Gölü'nde 207, Mudurnu İlçesi'nde yer alan Sülüklü Göl'de ise, 390 kişi tatilini geçirdi. - BOLU

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