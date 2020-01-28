Bolu'da, yaşlı kadınları dolandıran şahsa 6 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, yaşlı kadınları dolandıran şahsa 6 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika

Bolu'da, yaşlı kadınları dolandıran şahsa 6 yıl 8 ay hapis cezası

6 saat önce

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, 84 yaşındaki Nazmiye Erfiliz ve 80 yaşındaki Huriye Mamur'u, su arıtma cihazı takacağım diyerek toplam bin 470 TL dolandıran Emrah Akgül, 6 yıl 8 ay hapis ve 2 bin 280 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Bolu'da, yaşlı kadınları dolandıran şahsa 6 yıl 8 ay hapis cezası, System.String[]

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, 84 yaşındaki Nazmiye Erfiliz ve 80 yaşındaki Huriye Mamur'u, su arıtma cihazı takacağım diyerek toplam bin 470 TL dolandıran Emrah Akgül, 6 yıl 8 ay hapis ve 2 bin 280 TL adli para cezasına çarptırıldı.


Olay, geçtiğimiz yıl Bolu'nun Kıbrıscık ilçesi Karacaören Köyü'nde meydana geldi. Köyde evleri dolaşarak su arıtma cihazı takacağını söyleyen Emrah Akgül, 80 yaşındaki Huriye Mamur'dan 470, 84 yaşındaki Nazmiye Erfiliz'den de bin TL aldı. Paraları aldıktan sonra kayıplara karışan Emrah Akgül daha sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mamur ve Erfiliz'in şikayeti üzerine Akgül'e dava açıldı.


Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile başka bir dolandırıcılık suçundan tutuklu sanık Emrah Akgül ve mağdur Huriye Mamur, hakim karşısına çıktı. Mamur, SEGBİS sisteminden bağlanan sanık Akgül'ü tanıyarak, "Beni dolandıran bu adam. Arkadaşın bin lirasını, benimde 470 liramı arıtma cihazı takacağım diye dolandırdı. Bizleri dolandıran bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Bizi dolandırmanın ne olduğunu görsün. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.


Huriye Mamur'un sözlerinin ardından son sözleri istenen sanık Akgül ise "Ben dolandırmadım. Teyze beni bir başkası ile karıştırıyor olabilir. Suçsuzum, beraatimi talep ederim" dedi.


Sanığın son sözlerinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Emrah Akgül'ün, her iki kadına karşı dolandırıcılık suçunu işlemesi nedeni ile 6 yıl 8 ay hapis ve 2 bin 280 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi. - BOLU

Huriye, Emrah, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kütahya'da bir evde çürümüş erkek cesedi bulundu İki katlı evin çatı katı, çıkan yangında küle döndü! Sadece Kur'an-ı Kerim yanmadı Volkswagen, Türkiye yatırımını yılın ilk yarısında tamamlayacak Abdullah Gül ve Binali Yıldırım, Olçok ailesinin cenaze töreninde bir araya geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 22:03:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da, yaşlı kadınları dolandıran şahsa 6 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]