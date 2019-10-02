Son Dakika Haberleri: Bolu'da, 'yaya geçidi' nöbeti
Son Dakika Güncel Haber

Bolu'da, 'yaya geçidi' nöbeti

26 dakika önce

BOLU'da, 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' kampanyası için kent merkezindeki 39 okul geçidi ve 37 yaya geçidinde, farkındalık oluşturmak amacıyla 209 polisle nöbet tutuldu.

Bolu'da, 'yaya geçidi' nöbeti, System.String[]

BOLU'da, 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' kampanyası için kent merkezindeki 39 okul geçidi ve 37 yaya geçidinde, farkındalık oluşturmak amacıyla 209 polisle nöbet tutuldu. Yaya geçitlerinde durdurulan sürücüler ile yolculara, çiçek ve çikolata verildi.

İçişleri Bakanlığı'nca trafikte yaya farkındalığı için başlatılan 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' kampanyasında Bolu'da; Vali Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan, protokol üyeleri ve 209 polis, yaya geçidinde nöbet tuttu. Yaya geçitlerinde durdurulan sürücüler ile yolculara, çiçek ve çikolata verildi. 81 ilde eş zamanlı başlatılan kampanya kapsamında, Kent Meydanı'nda toplanan öğrenciler, ellerinde 'Yaya güvenliğinin bekçisiyiz' yazılı dövizler taşıdı. Vali Ümit ve Başkan Yılmaz, yaya geçidinde durdurulan araçlardaki sürücüler ile yolculara kampanyayı anlattı. Vali Ümit, araçlarda bulunanlara karanfil ve Bolu çikolatası verdi.

Vali Ümit, il merkezindeki 39 okul geçidi ile 37 yaya geçidinde farkındalık için 'yaya geçidi' nöbeti tutulduğunu belirterek, "Toplam 209 kişilik personel görev yapacak. İlçelerde de 11 noktada toplamda 450 personelle il genelinde farkındalık eğitimi adı altında çalışmamız var. Amacımız, yayalara karşı daha saygılı olunmasını sağlamak. Ayrıca trafik kazalarını sıfıra indirmek" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı, Polis, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gelin arabasının içinden çıkanlar polisi bile şaşkına çevirdi
(Özel) Sokak köpeği yüzünden çıkan tartışmada kan aktı Gözü dönmüş kişi, eline geçirdiği baltayla iş yerini bastı Meghan Markle'ın 28 yaşındaki yeğeni çırılçıplak gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 16:18:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da, 'yaya geçidi' nöbeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]