Bolu'da otomobilin yaya geçidinde çarptığı anne ve 3 yaşındaki kızı yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da otomobilin yaya geçidinde çarptığı anne ve 3 yaşındaki kızı yaralandı

13.09.2022 15:35
Bolu'da otomobilin yaya geçidinde çarptığı anne ve 3 yaşındaki kızı yaralandı

Bolu'da yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 3 yaşındaki kızı, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Bolu'da yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 3 yaşındaki kızı, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde S.İ. idaresindeki 14 ABM 618 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan F.A. ile kızı Z.A'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle anne savrularak yere düştü, kızı aracın altında kaldı.

Otomobilin geri çekilmesiyle kurtarılan yaralı çocuk ile annesi, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, özel halk otobüsünün durmasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına, bu sırada sol şeritten gelen otomobilin çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

YORUMLAR
500
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ziyaretçilerini ağırladı Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ziyaretçilerini ağırladı Bolu esnafı Ahilik Haftası kapsamında iş yerlerini duayla açtı Bolu esnafı Ahilik Haftası kapsamında iş yerlerini duayla açtı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Caddesi, Anadolu Lisesi, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da otomobilin yaya geçidinde çarptığı anne ve 3 yaşındaki kızı yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Sosyal konut projesi kapsamında uyanıklık yapmaya çalışanlar evlerini kaybedecek
15:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda gergin anlar! Öfkelenen yaşlı kadın: Kalkarsam ümüğünü sıkarım
14:35 İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?" sorusuna gündem olacak cevap: Bilmiyorum
14:22 Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başvuru şartları belli oldu! Hangi illerde ne kadar konut olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
14:08 Kremlin Sözcüsü Peskov: Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösteriyoruz
14:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restine Kılıçdaroğlu'ndan bomba yorum: Yüreğin varsa git
14:01 Türk'ün gücünü gördük! Azerbaycanlı güreşçi, Ermeni rakibiyle adeta dalga geçti
13:51 Yunan basını yazdı: Erdoğan'ın öfkesi arttı, ABD ile müzakere masasına Dedeağaç'ı da dahil edecek
13:35 Türk futbolu için kritik gelişme! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı sınırı tartışmalarına son verecek açıklamayı yaptı
14:30 Fahrettin Altun'dan PKK'ya destek verenlere tepki: Kimi siyasetçilerin terör örgütüne karşı milli duruşları yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 15:36:57. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da otomobilin yaya geçidinde çarptığı anne ve 3 yaşındaki kızı yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement