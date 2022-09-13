Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, özel halk otobüsünün durmasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına, bu sırada sol şeritten gelen otomobilin çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

Otomobilin geri çekilmesiyle kurtarılan yaralı çocuk ile annesi, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Caddesi, Anadolu Lisesi, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da otomobilin yaya geçidinde çarptığı anne ve 3 yaşındaki kızı yaralandı - Son Dakika

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