Bolu'da, yayalara kapalı caddeye sebepsiz ve maskesiz girenlere para cezası - Son Dakika

Bolu'da, yayalara kapalı caddeye sebepsiz ve maskesiz girenlere para cezası

Bolu'da, yasağa uymayan 8 kişiye 24 bin lira para cezası verildi

BOLU - Bolu'da, yayalara 15 gün süreyle kapatılan İzzet Baysal Caddesi'ne sebepsiz ve maskesiz giren 8 kişiye toplam 24 bin lira para cezası kesildi.

Bolu'da, korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi, Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararıyla zorunlu haller dışında yayaların kullanımına kapatıldı. Kararın alınmasının ardından polis ekipleri caddenin girişinde denetimlerini artırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin akşam saatlerinde cadde girişinde yaptıkları uygulamada sebepsiz şekilde caddede dolaşan ve maske kullanmayan 8 kişiye 3'er bin lira para cezası kesildi. Caddeyi kullanmak isteyen vatandaşlar ekipler tarafından uyarılarak ve alınan karar hatırlatarak uzaklaştırıldı. Ayrıca, ekipler cadde girişinde anons yaparak vatandaşlara evde kal çağrısı yaptı.