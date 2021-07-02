Bolu'da yayla evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bolu'da yangın çıkan 2 katlı ahşap yayla evi, kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Dodurga Mahallesi'nin yaylasında Hamide S'nin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden yayla sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, müdahale ettikleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle 2 katlı ahşap yayla evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.