Bolu'da Yayla Evinde Yangın

Bolu'da, Abant Tabiat Parkı bölgesinde bir yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bolu'da, Abant Tabiat Parkı bölgesinde bir yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.





Alınan bilgiye göre, Abant Pelitözü Gedikler Yaylası'nda Remzi Özdemir'e ait yayla evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine gelen Mudurnu Belediyesi İtfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahale etti.





Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yayla evi, kullanılamaz hale geldi.

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