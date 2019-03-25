Son Dakika Haberleri: Bolu'da Yayla Evinde Yangın

Bolu'da Yayla Evinde Yangın

36 dakika önce

Bolu'da, Abant Tabiat Parkı bölgesinde bir yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bolu'da Yayla Evinde Yangın, System.String[]
Bolu'da, Abant Tabiat Parkı bölgesinde bir yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Abant Pelitözü Gedikler Yaylası'nda Remzi Özdemir'e ait yayla evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Mudurnu Belediyesi İtfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahale etti.


Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yayla evi, kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:24 Kaynak: AA

İtfaiye, Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilek Feneri Uçurmak İsterken Uçurumdan Düştü Dikkatsiz Ev Sahibinin Koltukta Unuttuğu Sigara Apartman Dairesini Küle Çevirdi Son Dakika! Araç Sahipleri Dikkat! Benzine Büyük Zam Geliyor Emeklilerin TOKİ Başvurusu Bugün Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 10:00:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da Yayla Evinde Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]