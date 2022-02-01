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Bolu'da yayla evlerinden hırsızlık yapan zanlı suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bolu'da yayla evlerinden hırsızlık yapan zanlı suçüstü yakalandı

01.02.2022 13:47
Bolu'da yayla evlerinden hırsızlık yapan zanlı suçüstü yakalandı

Bolu'da yayla evlerinden hırsızlık yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da yayla evlerinden hırsızlık yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez'e bağlı Bakırlı Yaylası'nda bulunan evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaylaya gelerek kardaki izleri takip eden ekipler, 3 evin kapısının açık olduğunu fark etti.

Ekipler, hırsızlık şüphelisi G.D'yi bir evde suçüstü yakaladı.

İşlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da yayla evlerinden hırsızlık yapan zanlı suçüstü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da yayla evlerinden hırsızlık yapan zanlı suçüstü yakalandı - Son Dakika
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