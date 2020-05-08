Bolu'da yem yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Kamyonda bulunanların, Ankara'nın Nallıhan ilçesinden Mudurnu'ya bağlı köylere yem dağıtmak için geldiği öğrenildi.

Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, daha sonra Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada, sürücü ile birlikte kamyonda bulunan Arif Akur, Sali Akdoğan ve Uğur Kaplan yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara 'nın Nallıhan ilçesinden Mudurnu istikametine giden Hasan Daşbunar yönetimindeki 06 NAT 68 plakalı kamyon, Mudurnu girişindeki kavşakta şarampole devrildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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