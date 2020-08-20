Bolu'da, yeni koronavirüs tedbirlerini vatandaşlar haklı buldu - Son Dakika

Bolu'da, yeni koronavirüs tedbirlerini vatandaşlar haklı buldu

Bolu'da, yeni koronavirüs tedbirlerini vatandaşlar haklı bulduBOLU'da, son günlerde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle yeni tedbirleri kentte uygulanmaya başlamasına Bolu'da yaşayan vatandaşlar destek verdi.

Bolu'da, yeni koronavirüs tedbirlerini vatandaşlar haklı buldu

BOLU'da, son günlerde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle yeni tedbirleri kentte uygulanmaya başlamasına Bolu'da yaşayan vatandaşlar destek verdi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantı sonrasında alınan kararlar geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşıldı. Alınan kararlar kapsamında hafta sonları Abant ve Gölcük Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı'na girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi. Kentte 65 yaş üzeri vatandaşlar için yeni kısıtlamalar getirilirken kentte cadde ve sokaklarda maske çıkartılmasını önlemek için cadde ve sokaklar üzerinde yemek yiyip içecek tüketmenin engellenmesi kararlaştırıldı. Bolu'da yaşayan vatandaşlar, alınan kararların yerinde olduğunu savundu.

"ÇOK AĞIR BİR KURAL GİBİ GELEBİLİR AMA ONLARIN SAĞLIĞI İÇİN"

İzzet Baysal Caddesi'nde yürüyüş yapan Ferhan Uğur, "Çay içmek için veya dondurma yemek için maskesini çıkarabilir ama sigara içmek için maskesini çıkarmamalı. Topluma zararlı. Toplum içerisinde sigara içmesini ben desteklemiyorumö dedi. Düğün, sünnet gibi organizasyonlara saat sınırlaması getirilmesiyle ilgili de konuşan Uğur, "1 saat olan düğün de aynı uzun süren düğün de aynı. İnsan sağlığı açısından bence daha uygun olabilir. 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanamayacak olması ile ilgili, "Çok ağır bir kural gibi gelebilir ama onların sağlığı için alınmış bir kural. Herkesin bir aracı yok. Acil bir ihtiyaç ise biraz hafifletilebilir bir kural. Hastaneye gitmek isteyen ya da acil bir şekilde toplu taşıma kullanması gereken kişilere ise belediye özel bir hizmet verebilir" ifadelerini kullandı.

"DÜĞÜNLER TAMAMEN YASAKLANSIN"

Torunu ile hava almaya çıkan Şükran Yıldız ise, "Haklı olarak insanların maske yasağı alınması gerekiyor. Bazen de karnını doyurmak için, su içmek için çıkartıyor insanlar maskesini. İşin bir de bu tarafı var. Eğer sağlığımız için alınan karar ise buna katlanacağız" dedi. Yıldız, 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanamayacağı ile ilgili, "Haberlerde duydum. Doğru olduğunu düşünüyorum. 65 yaş üstü vatandaşlar sakin olduğu zamanlarda toplu taşıma kullanmalıydılar. Bence karar doğruö ifadelerini kullandı. Düğün organizasyonlarının kalkmasını düşünen Yıldız, "Ben izliyorum televizyonda. Hiç televizyondaki haberler gibi değil. Düğünlerde herkes maskesiz bir şekilde el ele tutuşup oynuyor. Yakın akrabalarımın düğünlerinde de şahit oldum. Bence düğünler tamamen yasaklansın" şeklinde konuştu.

"DURUMU DAHA RİSKLİ BİR HALE GETİRMEYE HAKLARI YOK"

Bazı işleri için İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan Eda Nur Gök de "Caddede maskelerin hiçbir şekilde çıkarılmama kuralı bence çok iyi olmuş. Çünkü ben sigara içmiyorum ve sigara içen birisi maskesini çıkarıp sigara içebiliyor. Durumu daha riskli hale getirmeye hakları yokö dedi. Gök, 65 yaş üstü vatandaşlar ile ilgili karar hakkında ise, "65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanmaması doğru bir karar. Çünkü onlar şu an en riskli gruptalar. Sürekli uyarı yapılmasına rağmen dışarıya çıkmaları zorunlu değil bence. Bence dışarıya bile çıkmaları risk taşıyor. Bence bu karar hem onlar için hem de diğer insanların sağlığı için alınmış ve doğru olan bir karar." şeklinde konuştu.

"KELEBEĞE BENZİYORLAR"

İzzet Baysal Caddesi'nde arkadaşı ile yemek yiyen Utku Cihan, "Bakıldığında Bolu'da vaka sayıların arttığını biliyoruz. Çevremizden de bunu duyuyoruz. Zaten şu anda caddeyi görüyoruz. Geçen haftaya göre az bir yoğunluk var. Bu da muhtemelen birçok insanın karantinada olmasına bağlı. Bunu esnaflardan veya çevremizdeki insanlardan duyuyoruz. Benim şahsi fikrim. Yasakların kaldırılması olağan dışıydı. Evet büyüklerimiz evlerinde çok sıkıldı. Hak veriyorum. Ama şu an hastanelerde olan vatandaşların da yaşlı nüfuslu olduğunu biliyoruz. Yaşlılarımızı korumak gerekirken aslında onları hasta ettik. Bunun için de geç kalınmış olduğunu düşünüyorum. İnşallah 65 yaş üstü vatandaşlarımız iyileşme sürecinde evlerinde kalarak bir an önce atlatırlarö dedi. Cihan, "İnsanlar maske kullanmıyor. Esnafımızdan bir yiyecek veya içecek alıyorlar. Maske çenede ellerinde yiye yiye geziyorlar. Eğer maske zorunluluğu getirildiyse her anlamda maske kullanılması gerekir. Geç alınan bir karar olduğunu düşünüyorum. Ama doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Hıfzıssıhha Kurulu'nu tebrik etmek gerekiyor. Çünkü Bolu'da vaka sayıları artmış durumda. Bu alınan kararları biz vatandaş olarak destekliyoruzö şeklinde konuştu. Düğün, takı merasimi, cenaze ve sünnet gibi organizasyonlara saat sınırlaması getirilmesi hakkında da konuşan Cihan, "Sayın Valimiz söyledi. Cenaze veya düğün ise telefon ile arayarak görüşmeliyiz. Takı merasimlerinde de sırf takı olsun diye Covid-19 olduğunu saklayıp düğünlere gelen vatandaşlarımız var. Bunu haberlerde gördük. Takıyı farklı bir şekilde halletmek gerekir. Düğünlerin 2 saatten de az olması gerekiyorö ifadelerini kullandı. Utku Cihan, "İnsanlarımızın ne kadar yasak olursa olsun, maskeyi çeneye takmaktan vazgeçmiyorlar. Polisler de her zaman uyarıyor. Lütfen bu maskeyi çenenize veya kolunuza takmayın. Buradan maskeyi koluna takan arkadaşlara bir şey söyleyeyim: Maskeyi kolunuza takınca kelebek gibi görünüyorsunuz. Polis ekiplerimiz o kelebeklere hiç acımadan cezalarını kessinler." dedi.

Bolu'da, yeni koronavirüs tedbirlerini vatandaşlar haklı buldu

Koronavirüs, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 13:10

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu'da, yeni koronavirüs tedbirlerini vatandaşlar haklı buldu - Son Dakika
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