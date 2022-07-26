BOLU'DA YENİ ZEHİRLENME VAKASI YOK, 44 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

BOLU'da, zehirlenme vakalarında artış olmazken, 96 kişi taburcu oldu, 44 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Bolu'ya bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'nın son gününde başlamak üzere 14 gündür çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre zehirlendiği tespit edildi. Zehirlenmelerin ise henüz kesin nedeni tespit edilemezken, sudan olduğu değerlendiriliyor. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü; bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Durumu ağırlaşanlar başka şehirlerdeki hastanelerde tedaviye alındı. Gün gün artan zehirlenme vakalarında sayı dün 141'e ulaştı. Yeni vakanın olmamasıyla birlikte sayı bugün de 141'de kaldı. 141 kişiden 1 kişi 3 gün önce yaşamını yitirirken, 96 kişi taburcu oldu, 44 hastanın ise tedavisi devam ediyor. Yaşamını yitiren Eyüp Ertem (49) önceki gün Bolu'da toprağa verildi.

BOLU VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Bolu Valiliği'nden de konuyla ilgili bugün yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi

96 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup, 44 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Tedavisi için il dışına sevk edilen 49 yaşındaki Eyüp Ertem isimli vatandaşımızın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. İlimizdeki hastaneler ile il dışındaki hastanelere sevk edilen vatandaşlarımızın tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir. Konuyla ilgili Valiliğimizce başlatılan idari süreç ile Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli süreç devam etmektedir. Yuva köyünde ikamet eden vatandaşlarımızın temiz su ihtiyacı aralıksız olarak Valiliğimizce karşılanmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarımızın çalışmaları titizlikle sürmektedir.

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Haber Murat KÜÇÜKBOLU,(DHA)